Резко стало плохо: Анастасия Решетова потеряла сознание во время записи шоу «Ты_Топ-модель»

Модель Анастасия Решетова в Instagram рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время съемок шоу «Ты_Топ-модель», где она выступает в роли ведущей. По словам звезды, на ее пути множество преград.

«Я упала в обморок в одном из эпизодов прямо во время записи подводок. Тем не менее я быстро восстановилась и через несколько эпизодов вы увидите меня совсем другой. Мы подарим вам новый формат красоты. Мы найдем ту самую — красивую, дерзкую, сильную и необычную». Анастасия Решетова

По словам Анастасии Решетовой, девушке, которая хочет получить титул и стать победительницей проекта «Ты_Топ-модель» придется активно побороться за победу. Она пообещала, что это будет самый нескучный проект в модельном бизнесе и красоте в истории телевидения.

Напомним, что в прошлом году Анастасия Решетова рассталась со своим возлюбленным рэпером Тимати, от которого родила сына Ратмира. В последнее время модели часто приписывают романы, но пока она лишь смеется над слухами вокруг своей персоны. Судя по всему, звезда все еще одинока, но хочет построить новые отношения.

Смотрите также: