«До встречи в дюнах»: Пугачева с нежностью обратилась к Вайкуле в ее день рождения

Алла Пугачева обладает сильным характером. Певица всегда подпускала к себе только тех людей, которым доверяет. В ее замке на праздниках обычно собирается теплая компания. Она всегда рада видеть Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой, а также Иду Достман и Александра Буйнова. Очень тепло артистка общается с Лаймой Вайкуле. Обычно они проводят время вместе летом, когда Примадонна с семьей приезжает в Латвию.

В прошлом году Алла Борисовна отказалась от поездок в другие страны. Однако про подругу она не забыла. 31 марта певица поздравила ее с днем рождения. В соцсети она поделилась фото, которое было сделано во время совместного отдыха. Жена Максима Галкина позировала в розовом джемпере. А на голове у Вайкуле был кокошник. Подружки стали называть себя «дамы с дюн».

«С днем рождения милая наша Лаймочка!! Радости и Здоровья тебе. До встречи в дюнах», — написала с нежностью Пугачева.

Поклонники даже не узнали именинницу. Некоторые перепутали певицу с Кристиной Орбакайте. Так молодо она выглядит в 67 лет. «Как сестренки, улыбки похожи», «Только потом поняла, что это Лайма, а не Кристина», «Почему поздравляют Вайкуле, а на фото Орбакайте?!», «Шикарные красотки», «Лаймочка, тоже овен!! Вы, два огня», «Две милые, хорошенькие подружки», «Близнецы прям», — прокомментировали пост подписчики.

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