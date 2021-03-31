«Вернулись в восторге»: дети Жасмин провели вечер в компании сына и дочки Пугачевой

Весна началась с череды праздников. 30 марта наступил особенный день в семье Кристины Орбакайте. Дочке певицы Клавдии исполнилось девять лет. В честь этого события артистка решила устроить грандиозный праздник в одном из банкетных залов Москвы она собрала родных и друзей. Праздник был посвящен весне, поэтому именинница была облачена в лазурное платье с вышивкой в виде цветов, а на ее голове был венок из бутонов.

Среди гостей было много родных именинницы. Пришла ее бабушка Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным. Супруги привели детей Лизу и Гарри. Также на банкете отметился старший сын Орбакайте Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. А вот певица Жасмин не пришла на праздник, но ее дети: дочка Маргарита и сын Мирон смогли повеселиться и провести вечер с именинницей, а также детьми Примадонны.

В соцсети Жасмин поделилась кадрами с мероприятия. На одном из фото Лиза позировала так, будто устала от вспышек фотокамер. Она держала подол платья, склонив голову на плечо. Рядом с ней стоял Гарри, облаченный в черный костюм. А вот Маргарита оказалась рядом с дочкой Филиппа Киркорова Аллой-Викторией и Клавдией.

«Пока мама на гастролях, Маргариточка и Мирон пошли на день рождения Клавочки Земцовой, вернулись в восторге, даже мне стало жалко, что меня с ними не было! Кристина, спасибо тебе за праздник для деток, и еще раз с днем рождения дочки!» — поделилась Жасмин.

Добавим, что также на празднике были и дети Игоря Николаева. Он тоже похвалил Кристину Орбакайте за организацию детского праздника, где было весело всем.

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