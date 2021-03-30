Трогательное воссоединение: Вера Брежнева приехала к старшей дочке в Дубай

Певица взяла отпуск, чтобы побыть с наследницей, которая отмечает день рождения.

Вера Брежнева — одна из самых известных отечественных певиц. Она покорила публику не только своим голосом, но и эффектной внешностью. В свое время девушка покинула группу «ВИА Гра» и стала строить сольную карьеру. Более того, она вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. У пары нет общих детей, но артистка мечтает подарить ему двоих наследников. От прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара.

Старшая наследница Брежневой давно живет в США. Девушка там учится, а также работает. Она очень похожа на свою маму, поэтому не удивительно, что студентка встречается с привлекательным юношей. Зимой Соня виделась с мамой. Они вместе отдыхали на горнолыжном курорте. Теперь она приехала в Дубай, где решила отметить свой день рождения. К особенному дню добралась до Арабских Эмиратов и Вера. Она приехала с сестрами и младшей дочкой.

В соцсети именинница поделилась кадром, на котором она в окружении родных распаковывает подарки. Девушка выглядела очень счастливой.

«Ни с кем другим мне не хотелось бы отметить исполнение 20 лет», — призналась она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие похвалили артистку, которая всегда находит время для близких и не забывает про старшую наследницу, которую родила от Виталия Войченко. К слову, Брежнева взяла отпуск, поэтому в ближайшие дни она понежится на пляже в Дубае.

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