«Такая красивая»: Брежнева вышла в свет в модном костюме «с мужского плеча» оттенка миндального молока

Этот тон в последнее время часто появляется на мировых подиумах.

Вера Брежнева отметилась на светском мероприятии, посвященном экологии и разумному потребительству. Звезда предстала перед публикой в тотальном наряде модного цвета миндального молока.

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О тренде на этот оттенок рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». По словам ведущей, женщины должны обратить на этот тон внимание, поскольку многочисленные дизайнеры на последних показах уделили ему особое внимание.

«Нынешний сезон концентрирует внимание в этом оттенке в основном в монохромных комплектах», — подчеркивала стилист.

Певица словно прислушалась к совету Эвелины и вышла к людям именно в таком наряде. Она выбрала актуальный на сегодня брючный костюм «с мужского плеча», в котором выглядела еще более хрупкой и женственной. Хромченко также отмечала в передаче, что оверсайз еще лет 10 будет популярен как среди женщин, так и мужчин. Эта одежда слишком удобная, чтобы люди от нее так просто отказались.

К слову, Брежнева сама оказалась в восторге от созданного образа. «Я такая красивая», — высказалась она в личном блоге.

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