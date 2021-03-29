«Неплохая работа»: Саша Савельева в кремовой блузке запечатлелась с похудевшим мужем

Саша Савельева стала знаменита, когда снялась в «Фабрике звезд». Этот проект позволил ей обрести армию поклонников. До сих пор девушка восхищает мужчин и женщин своей красотой. Не удивительно, что белокурая красотка очаровала Кирилла Сафонова. Звезда сериала «Татьянин день» давно покорил сердца миллионов зрителей, но лишь солистка «Фабрики» нашла путь к его сердцу. Влюбленные вместе уже больше 10 лет.

Недавно Саша отметила день рождения единственного сына Леона. Мальчику исполнилось два года, но родители его крайне редко показывают публике. Певица ушла из группы, чтобы больше времени уделять ребенку. Она выступает на сцене, но теперь чаще участвует в фотосессиях. Теперь девушка также выпускает одежду. Накануне Савельева приняла участие в съемках ролика. На съемочной площадке с ней оказался и ее муж.

Девушка была в кремовой блузке необычного кроя, а на ее голове виднелись две косички. Она с улыбкой общалась с Сафоновым.

«Любимый, а что ты делаешь сегодня на нашей съемке?» — спросила артистка. «Сегодня самая незаметная роль у меня. Я тот, кого никто не замечает и не обращает на него внимания. Я сегодня бэкстейдж-оператор», — с иронией ответил актер. «Неплохая работа. Бесплатная», — посмеялась Саша.

«Жалуется», — подписала видео звезда.

Поклонники в свою очередь заметили, что Кирилл похудел. Многие восхитились гармоничной парой. «Какие вы прекрасные!», «Ну какие же вы классные», «Замечательный муж и жена, команда», «Какие красивые, и клево вместе смотрятся», «Светитесь дальше от счастья! Обожаю вас обоих!», «Кирилл похудел», — прокомментировали пост подписчики.

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