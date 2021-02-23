«Вместе теплее»: Савельева и Сафонов в черных дубленках прогулялись в заснеженном лесу

Певица поделилась нежными кадрами. В праздник она провела день с мужем.

Саша Савельева еще во время участия в «Фабрике звезд» не была обделена мужским вниманием. Однако ее сердце покорил Кирилл Сафонов. Теперь их считают одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Они любят вместе готовить ужины, организовывать семейные фотосессии, а также пара ростит сына Леона.

Скоро мальчику исполнится два года. Саша старается все свободное время посвящать наследнику, поэтому ушла из группы «Фабрика». Но при этом она выступает на сцене сольно. В последнее время певица часто наряжается для мужа. Она носит кокетливые платья и юбки. 23 Февраля супруги отправились гулять по заснеженному лесу. Они оделись в одной гамме. Савельева предстала в длинной дубленке и серой шапке с шарфом. Сафонов облачился во все черное и обнял возлюбленную.

«Вместе теплее», — заявила певица.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Какие вы чудесные! Приятно на вас смотреть», «На это можно смотреть бесконечно», «Вы классные! Берегите это!», «Какие Вы классные… Красивые, счастливые, молодцы», «Любимая пар», «Столько вместе, а еще влюбленные», «Сыночка взяли с собой?», «Красота просто», «Этого не хватает в наше время», «Саша даже искрится», — прокомментировали пост подписчики.

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