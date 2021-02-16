«Кривляюсь, а муж на серьезе»: Савельева в шубе ультрамаринового цвета позировала перед Сафоновым

Саша Савельева несколько лет назад ушла из группы «Фабрика». Тогда она скрывала свою беременность, так как долго не могла завести ребенка. В 2019 году певица подарила своему мужу Кириллу Сафонову сына Леона. Девушка не скрывает, что это стало для них большой радостью. Примечательно, что она быстро вернулась в форму. И хоть певица теперь редко выступает, она следит за собой и для многих поклонников является примером женственности.

Во время новогодних каникул пара часто гуляла в заснеженном лесу. Недавно на Москву обрушился снегопад. Когда вьюга прекратилась — настали морозы. Савельева решила отправиться на фотосессию. Сначала она показала, как ехала в машине с Сафоновым. Девушка в пуховике красовалась на камеру, а ее возлюбленный в пальто и шапке вел автомобиль.

«Кривляюсь, а муж на серьезе», — отметила она.

Потом Саша поделилась кадрами, на которых позировала в шубе ультрамаринового цвета. Она распустила волосы и подчеркнула глаза стрелками. Позже певица призналась, что у нее бывают ссоры с мужем. Она отметила, что сама его доводит, но при этом во время съемки они смогли найти решение проблемы.

«Когда я хочу, чтоб Кирилл меня фотографировал, он просит чтоб я не лезла в процесс (я художник — я так вижу), но я хочу все всегда контролировать и все равно лезу и мы ссоримся, поэтому договорились, что первая часть фотосессии — Кирилл фоткает как он хочет, а во второй части я говорю ему как хочу я. Вот такой вот компромисс», — сказала звезда.

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