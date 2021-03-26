Мама в тренде: Подольская в лавандовом костюме-тройке с бермудами позировала на лестнице

Наталья Подольская освоилась в роли мамы двоих детей. Ее старшему сыну от Владимира Преснякова Артемию – 4 года, малышу Ванечке – 5 месяцев. И совсем недавно звезда возобновила карьеру, с головой погрузившись в творческий процесс.

Популярная исполнительница уже не раз появлялась и на светских мероприятиях. А каждый выход в свет – это новый модный образ, к поиску которого Подольская подходит со всей ответственностью.

На этот раз красавица примерила костюм-тройку лавандового цвета. Куда именно Наталья будет его выгуливать, она не сообщила. Но то, что наряд ей подходит, подтвердила стилист Анжелика Галустян.

«Костюм-тройка ворвался в тренды в 2021 году и не сбавляет обороты. Выглядит образ Подольской очень классно, особенно за счет сочетания с шортами-бермудами. Это очень актуальный весенне-летний комплект. Цвет немного «бледнит» Наталью, но в последнее время многие стилисты и дизайнеры не опираются на цветотип человека. В данном случае костюм сидит идеально и Наталье подходит. Решить проблему недостатка цвета мог бы более яркий макияж — стрелки, акцентная помада для губ. Но в целом все супер, и я бы поставила 10 из 10», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, прошла повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — два года.

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