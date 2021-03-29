«Не нужны»: Ольге Рапунцель и ее мужу отказали в кастинге на обновленный проект «Дом-2»

Недавно стало известно, что реалити-шоу «Дом-2» получит новую жизнь и начнет выходить на телеканале «Ю». Сейчас идут кастинги на проект. Среди свежих лиц будут и хорошо известные, раскрученные персонажи.

Как стало известно, попытку вернуться на проект «Дом-2» предпринимали и бывшие участники – Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко. Пара хотела вновь оказаться под камерами вместе с двумя дочками Василисой и Софией.

Об этом во время прямого эфира с подписчиками в Instagram рассказал глава семейства Дмитрий Дмитренко. Они с Ольгой сразу же получили отказ. Руководство дало понять, что семейных пар на проекте не будет.

«Нам не нужны бывшие участники, которые уже построили семьи», — поделился Дима Дмитренко деталями переговоров с руководством «Дома-2».

Напомним, семья Рапунцель и Дмитренко покинула телепроект в числе первых, как только стало известно, что «Дом-2» больше не будет транслироваться на телеканале ТНТ.

В Сети супругов часто обвиняют в лени и неумении приспособиться к жизни вне камер. Подписчики пары не могут понять, каким образом родители двух девочек зарабатывают на жизнь.

Между тем, недавно Ольга Рапунцель объявила, что они с мужем купили двухкомнатную квартиру в хорошем районе.

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