«Позвали обратно звездных «старичков»: стал известен канал, на котором будут показывать «Дом-2»

Стал известен канал, на котором в самое ближайшее время будут выходить новые выпуски скандальной телестройки «Дом-2».

«Уже в середине — конце апреля новые выпуски «Дома-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков». Источник, знакомый с ситуацией

Ранее была информация, что «Дом-2» будут показывать либо на СТС, либо на канале «Пятница!». Эти слухи не подтвердились. Также долго в СМИ муссировались данные, что шоу будут транслировать на YouTube.

Заметим, что на канале «Ю» есть успешные проекты. К примеру, это такие реалити-шоу, как «Беременна в 16», «Обмен домами», «Мастершеф», сообщает «СтарХит».

Напомним, что шоу «Дом-2» закрыли в конце прошлого года. Проект не окупал себя в последнее время. Его транслировали на канале ТНТ.

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