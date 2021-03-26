«Хватит уже врать»: резко похудевшую Ольгу Рапунцель уличили в обилии фотошопа

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель — мама двух прекрасных девочек Василисы и Софии, старшей на днях исполнится три года, а младшей — пока несколько месяцев.

После вторых родов Ольга Рапунцель заметно прибавила в весе и на все обвинения в том, что она распустилась и не следит за собой, отвечала, что, пока кормит грудью, будет ходить пышечкой.

Некоторое время Ольга старалась не публиковать актуальных фото в Instagram в полный рост, а накануне поделилась снимком, на котором предстала стройной девушкой со скуластым личиком.

Подписчики тут же обратили внимание на изменения в облике Рапунцель и забросали ее вопросами на тему похудения.

«Если нет времени на спорт, то массажи и процедуры для похудения в помощь», — ответила молодая мама в комментариях.

Многие были очень удивлены, ведь Ольга не показывала в Instagram, как она усиленно работает над собой. Рапунцель тут же уличили в обмане, заявив, что ее стройность — это результат фотошопа, а не правильного питания и физических нагрузок.

«А если нет время на спорт, то освой фотошоп и все. Да, Оль?», «Оля, ну хватит уже врать! Я в понедельник видела тебя, как ты все из такси выходила. Ну, тумба тумбой. Уже одышка появилась. Не стыдно?», «Главное — это питание. Если вы не изменили привычки в питании, никакой массаж тут не поможет. Ну и фоткам вашим мало веры», — высказываются в Сети.

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