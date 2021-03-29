«Никита Сергеевич, получается?»: Лазарев запечатлел подросшего сына за уроками

Сергей Лазарев является одним из самых популярных артистов в России, но при этом и самым закрытым. О личной жизни он предпочитает не говорить. Несколько лет назад певец встречался с Лерой Кудрявцевой. Они так и не сыграли свадьбу. Телеведущая нашла счастье с хоккеистом Игорем Макаровым, которому подарила дочку Марию. А вот Лазарев тайно стал папой, о чем долгое время скрывал.

Его сыну Никите шесть лет, также у певца есть дочка Анна. Лазарев старается делать все, чтобы его наследники росли счастливыми и были окружены заботой. Растить их артисту помогает его мама. Певец не скрывает, что детей выносила суррогатная мама. Несмотря на свою занятость, все свободное время он посвящает малышам. На днях Сергей запечатлел сына, который сам решил тест по математике.

«Никита Сергеевич, получается?» — спросил он. «Да», — с улыбкой ответил малыш. «Тест по математике. Делает все сам», — похвастался артист.

Поклонники заметили, что мальчик заметно подрос. В этом году он должен пойти в школу. Обычно Лазарев редко показывает детей. К слову, хейтеры считают, что малышам не хватает материнской любви. Сам артист признавался, что его дети получают достаточно заботы и внимания.

Смотрите также: