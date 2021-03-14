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«Уши заболели»: Сергей Лазарев раскритиковал номер участниц шоу «Ну-ка, все вместе!»

Лидер сотни звездных экспертов указал на промахи девичьего трио Easy Tone. Исполнителя поддержала певица Валерия.

«Уши заболели»: Сергей Лазарев раскритиковал номер участниц шоу «Ну-ка, все вместе!»
Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/lazarevsergey/

На телеканале «Россия» с успехом идет третий сезон шоу «Ну-ка, все вместе!». Вокалисты частенько подвергаются критике профессионального жюри, состоящего из ста музыкантов, во главе с Сергеем Лазаревым.

На этот раз много замечаний в свой адрес пришлось выслушать девичьему трио Easy Tone, исполнившему ретро-хит «Ландыши».

Жюри заявило, что во время исполнения были неточные аккорды, что трио не сложилось, а яркие наряды девушек оказались несоответствующими нежной и сдержанной песне.

«Ну-ка, все вместе!»
Девушки исполнили песню «Ландыши». Фото: кадр передачи «Ну-ка, все вместе!»

«Девчонки, ну честно, когда вы петь закончили, я аж выдохнул, — признался лидер сотни Сергей Лазарев. — В какой-то момент уши заболели. Стройности, как мне показалось, не было. В финале вы нас хотели поразить. Но финальный аккорд вообще разъехался. Хотя идея, задумка классная. Подали себя хорошо. Плюсов много, но не идеально».

Сергея Лазарева поддержала певица Валерия, ставшая приглашенной звездой программы.

Сергей Лазарев и Валерия
Сергей Лазарев и Валерия считают, что три выступило не лучшим образом. Фото: кадр передачи «Ну-ка, все вместе!»

«Если вы беретесь петь ансамблем, подкупить можно только безукоризненностью исполнения, — обратилась к девушкам Валерия. — Тем более, что вы взяли такой ретро-репертуар, песню Гелены Великановой, у которой я училась. Думаю, она бы порадовалась вашему выбору, но сказала бы, что надо еще позаниматься».

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