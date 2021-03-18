По советам «Модного приговора»: Брежнева отметилась в трендовой шляпке-колокольчике из «чебурашки»

Александр Васильев зимой рассказывал о тренде, который, по его мнению, должны подхватить многие женщины этой весной – шляпке-колокольчике, напоминающей своим фасоном панаму. Самые модные модели этого головного убора теперь шьют из экомеха.

Ведущий «Модного приговора» подчеркивал, что для зимы эти модели не очень практичны, хоть и выглядят пушистыми и объемными, а вот с приходом весны они обязательно завоюют сердца женщин. Так и произошло. Одной из первых подхватила это актуальное фэшн-течение Вера Брежнева.

Певица выбрала модель в оттенке экрю и создала вместе с головным убором тотальный лук в нежных тонах, примерив куртку из той же «чебурашки». Звезда дополнила образ брюками джоггерами и кроссовками кипенно-белого цвета.

К слову, тону экрю на «Модном приговоре» уделяли особое внимание. В ряду модных белых оттенков он является одним из самых актуальных.

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