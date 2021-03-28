«Ты — крутейшая певица»: судьи шоу «Маска» разоблачили участницу в костюме Солнца

В это воскресенье в эфире телеканала НТВ вышел седьмой по счету выпуск шоу «Маска», в финале которого был разоблачен шестой участник.

Номинированы на вылет были трое – Солнце, Единорог и Змея. Зрители в студии в результате голосования спасли Змею. На проекте остались сильнейшие участники, и жюри предстояло сделать сложный выбор. Голоса судей поделились поровну, и окончательное слово осталось за Филиппом Киркоровым. Поп-королю предстояло выбрать между Единорогом, которую обожает его дочка Алла-Виктория, и Солнцем, продемонстрировавшим потрясающий вокал.

«Я преклоняюсь перед Солнцем, — признался Филипп Киркоров. — Но с другой стороны, в зале находится девочка и не она одна, а много девочек в стране обожают Единорога… Так что, Солнце снимает маску! Я спас тебя, Единорожка. И одна маленькая девочка тебя спасла».

Судьи предположили, что в костюме Солнце может быть Анастасия Стоцкая, Марув и Марина Кравец.

Когда Солнце разоблачилось, стало ясно, что правильные версии выдвинули Тимур Родригез и Александр Ревва – на сцене стояла телеведущая, актриса и певица Марина Кравец.

«Ты крутейшая певица!» — сделала ей комплимент Валерия. «Почему у тебя до сих пор нет альбома?» — искренне изумилась Регина Тодоренко.

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