«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость
Штрафы и цены на костюмы: интересные факты о шоу «Маска»
Видео

«Дава, это ты?»: судьи шоу «Маска» подозревают, что в костюме Крокодила экс-бойфренд Бузовой

Филипп Киркоров и его коллеги строят предположения.

«Дава, это ты?»: судьи шоу «Маска» подозревают, что в костюме Крокодила экс-бойфренд Бузовой
Судьи гадают, кто под маской Крокодила. Фото: телеканал НТВ

Выступление участника шоу «Маски» Крокодила произвело настоящий фурор в новом выпуске проекта, вышедшем в эфир НТВ в это воскресенье, 28 марта. Крокодилу, исполнившему один из хитов Леонида Агутина, рукоплескали зрители и члены жюри шоу «Маска».

«Кто бы там ни был, давайте оценим потрясающий номер, режиссуру. Публику зажег – отметил Филипп Киркоров. — Он живет, он двигается, он плечами водит».

Ранее судьи предполагали, что в маске Крокодила может быть Влад Соколовский. Но после нескольких исполненных па, появилась неожиданная версия.

«Фил, ты заметил, что движения были из бальных танцев? Это твой Дава, — предположил член жюри Александр Ревва.

«Дава, это ты?» – прокричал Филипп Киркоров.

Давид Манукян может быть Крокодилом в шоу «Маска»
На «Маске» предположили, что Крокодилом вполне может быть Давид Манукян. Фото: кадр шоу «Маска»

Регина Тодоренко решила задать наводящий вопрос, спросив, не расстался ли Крокодил недавно с Крокодилихой.

«Если он сейчас утвердительно ответит, то, если это Дава, получится, что мы назвали Бузову Крокодилихой, а если Соколовский, то Дакоту», — высказался Тимур Родригез.

Крокодил признался, что он очень любит путешествовать, и у него нет времени на отношения.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»ДаваДавид Манукяншоу «Маска»