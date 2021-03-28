«Дава, это ты?»: судьи шоу «Маска» подозревают, что в костюме Крокодила экс-бойфренд Бузовой

Филипп Киркоров и его коллеги строят предположения.

Выступление участника шоу «Маски» Крокодила произвело настоящий фурор в новом выпуске проекта, вышедшем в эфир НТВ в это воскресенье, 28 марта. Крокодилу, исполнившему один из хитов Леонида Агутина, рукоплескали зрители и члены жюри шоу «Маска».

«Кто бы там ни был, давайте оценим потрясающий номер, режиссуру. Публику зажег – отметил Филипп Киркоров. — Он живет, он двигается, он плечами водит».

Ранее судьи предполагали, что в маске Крокодила может быть Влад Соколовский. Но после нескольких исполненных па, появилась неожиданная версия.

«Фил, ты заметил, что движения были из бальных танцев? Это твой Дава, — предположил член жюри Александр Ревва.

«Дава, это ты?» – прокричал Филипп Киркоров.

Регина Тодоренко решила задать наводящий вопрос, спросив, не расстался ли Крокодил недавно с Крокодилихой.

«Если он сейчас утвердительно ответит, то, если это Дава, получится, что мы назвали Бузову Крокодилихой, а если Соколовский, то Дакоту», — высказался Тимур Родригез.

Крокодил признался, что он очень любит путешествовать, и у него нет времени на отношения.

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