«Мне дети уже устроили»: сын и дочь Филиппа Киркорова бунтуют против его женитьбы

Поп-король рассказал о реакции своих наследников на заявление заключить брак с участницей шоу «Маска», выступающей в костюме Змеи.

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров в последнее время довольно часто заговаривает о своих матримониальных планах. Отец двоих детей дает понять, что готов жениться.

В частности, свое желание создать семью Филипп Киркоров озвучил во время шоу «Маска», которое идет на телеканале НТВ. Во время одного из выпусков председатель жюри заявил, что женится на Змее, если в ее костюме окажется Екатерина Варнава. Судьи подозревают, что в этой маске не только хорошая вокалистка, но и человек с отличной хореографической подготовкой. Но в выпуске «Маски», который вышел в эфир в это воскресенье, Филипп Киркоров пошел на попятную.

«Я не буду жениться на Змее, а то мне дети уже устроили, говорят, мы не хотим, чтобы ты женился, — поделился Филипп Киркоров. – Я говорю, ну как же, мне же надо жениться, а они – нет, папа, нет».

«Да, да, я слышала, как Алла-Виктория подбегала к Филиппу и говорила: «Папа, не женись на Змее», — подтвердила Регина Тодоренко.

Филипп Киркоров пообещал, что взамен женитьбы он со Змеей попробует подружиться.

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