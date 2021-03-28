«Я отказался»: бывший муж Ольги Бузовой высказался о совместном проекте с Давидом Манукяном

Бывший муж популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сделал заявление в сторис Instagram, которым дал понять, что его приглашали стать участником некоего проекта, связанного с именем его экс-супруги.

Кроме футболиста, в съемках должен был принять участие и еще один бывший возлюбленный Ольги Бузовой – Давид Манукян.

Дмитрий Тарасов прямо заявил, что от предложения отказался.

«Тебе предлагали сняться вместе с Давой в проекте?» — спросили подписчики у Дмитрия Тарасова. «Да, — ответил он. – Я отказался».

Ранее о том, что ему предложено снять в некоем хайповом проекте, рассказывал подписчикам Давид Манукян. Блогер назвал это подлостью. Вероятно, задумка авторов не понравилась и Дмитрию Тарасову.

Напомним, Давида Манукяна некоторое время назад уличили в новом романе. Блогер случайно засветил на видео в сторис брюнетку, нежащуюся в его кровати.

Пользователи Сети выяснили, что девушку зовут Анна Маковская, она трудится помощницей Давида Манукяна и очень хороша собой.

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