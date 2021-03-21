И это не Ольга Бузова: Давид Манукян случайно показал девушку, с которой спит

Лежащая на кровати Давы красотка попала в кадр, который блогер разместил в Instagram.

Бывший избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян, который отрицает все подозрения в том, что он уже давно не один, все-таки «спалился». Блогер случайно засветил в сторис Instagram девушку. В том, что их связывают близкие отношения, — никаких сомнений.

Ведь прелестница попала в кадр при пикантных обстоятельствах. Давид Манукян записывал видео и в какой-то момент «засветил» в кадре девушку, которая лежит в его кровати.

Почти сразу компрометирующее видео Дава удалил из сторис микроблога. Но, как известно, то, что попадает в Интернет, остается в нем навсегда.

Пользователи уже даже успели вычислить, что это за девушка. По некоторым данным, у Давида Манукяна роман с его помощницей Анной Маковской. И отношения Давы и миловидной брюнетки завязались еще в тот момент, когда Манукян встречался с Бузовой.

Так что, слова Ольги Бузовой о том, что бойфренд ей изменял, вполне могут оказаться правдой.

Кстати, Анна Маковская на днях публично поздравила Давида Манукяна с днем рождения, разместив в Instagram совместное с ним фото.

Смотрите также