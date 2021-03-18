«Нахожусь в подвешенном состоянии»: Дмитрий Тарасов заявил, что может завершить профессиональную карьеру

Как отметил футболист, он испытывает в последнее время нервы, стрессы и давление.

Футболист Дмитрий Тарасов, которому исполнилось 34 года, в Instagram сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры. На данный момент у него нет клуба.

«Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь, возможно, вам придется с ним попрощаться». Дмитрий Тарасов

Как отметил футболист, в этой непростой ситуации он хочет сказать спасибо своей семье. Прежде всего маме, родной сестре, друзьям и жене, модели Костенко, а также любимым детям, которые всегда находятся рядом с ним. Кроме того, он поблагодарил всех своих подписчиков. Он всегда чувствует их поддержку и внимание.

Напомним, что Дмитрий Тарасов — чемпион России по футболу и трехкратный обладатель Кубка страны. Он бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Последним клубом, за который он выступал, был казанский «Рубин». Руководство команды не стало продлевать с ним контракт.

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