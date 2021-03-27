Вечер в Париже: Водянова в свитере цвета фиалки и джинсах скинни покаталась с дочкой на роликах

Наталья Водянова счастлива с французским бизнесменом Антуаном Арно. Он является сыном одного из богатейших людей планеты Бернарда Арно. Пара вместе уже 10 лет и воспитывает двоих общих сыновей Максима и Романа. Также предприниматель принял как своих детей модель от первого брака: Лукаса, Неву и Виктора. Все они живут в просторном особняке в Париже. Лишь в прошлом году влюбленные узаконили свои отношения.

Обычно Водянова много работает. Она сотрудничает с модельерами и занимается благотворительностью. Однако выходные девушка всегда посвящает наследникам. Недавно день рождения отметила ее единственная дочка. Она получила подарки от старшего брата, который выпустил свою линейку кроссовок. А вот вечером Наталья отправилась кататься с ней на роликах, как и обещала. Кадрами с прогулки по парку в Париже она поделилась в соцсети позже.

Модель облачилась в джинсы скинни и свитер оверсайз цвета фиалки. В таком же стиле оделась и ее дочка. Она подобрала к образу розовую защитную маску. Нева запечатлела, как мама катается.

«Я даже на миг забыла, что на роликах», — заявила Наталья. Она даже вскрикнула. «Настоящая», — прокомментировал произошедшее наследница звезды.

Поклонники восхитились тем, что Наталья не боится быть самой собой. Она вышла на улицу без косметики и наслаждалась простыми радостями с 15-летней дочкой. Многие одарили ее комплиментами. К слову, девушка также показала редкое фото младших сыновей. Они резвились дома в плюшевых костюмах.

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