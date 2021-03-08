«38, я бегу!»: Бородина в зеленом твидовом жакете Chanel и вощеных скинни отправилась на свой день рождения

Ксения Бородина прославилась благодаря реалии-шоу «Дом-2», ведущей которого была с момента его первого выпуска. Сейчас теледива продолжает строить карьеру на ТНТ, а также готовится представить новые сезон закрытой в декабре 2020-го телестройки.

А пока Бородина устроила себе мини-отпуск, отправившись с подругами в Сочи. На популярном горнолыжном курорте «Роза Хутор» звезда решила отметить день рождения, который приходится у нее на 8 Марта.

«Как хорошо, когда лучшая подруга фотограф. 38 я бегу! А вы боитесь цифр в паспорте?) или равнодушны?)», — написала в микроблоге звезда экрана.

Ксения Бородина отправилась в ресторан в зеленом твидовом жакете Chanel и вощеных скинни. Образ девушки понравился многим поклонникам, и они поспешили заметить в комментариях:

«Если в 38 я буду выглядеть также, как и вы, то бояться нечего», «Какая вы красивая», «Красотка», «Ксю, какие 38? Выглядишь на 25 максимум», «Вы только молодеете с годами», «Какая вы красивая и худенькая», — пишут в комментариях.

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