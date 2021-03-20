«Просила отвести меня в сад»: Ксения Бородина призналась, что скучает по еде из своего детства

Ведущая нового реалити «ББ шоу» Ксения Бородина опубликовала свежее фото с младшей дочерью Теоной. Примечательно, что снимок получился спонтанным. Об этом Бородина написала в личном аккаунте.

Как оказалось, фотография за ужином в одном из столичных ресторанов могла не получиться, если бы не запахи из кухни детского сада. Телеведущая забирала младшего ребенка после работы, чтобы отвезти малышку Тею на занятия по плаванию. Однако ароматы еды подсказали Ксении заехать по пути перекусить.

«Забрали ребенка из сада, чтобы пойти в бассейн, а сами сорвались на вкусности», — подчеркнула Бородина.

Оказалось, знаменитости очень нравилась в свое время еда из детского сада. По словам Ксении, нет ничего вкуснее винегрета, который готовили повара в ее садике.

«Это все запахи детсадовской столовки на нас повлияли. А какое у вас любимое блюдо было в детском саду? У меня винегрет. Даже когда уже в первый класс пошла, все время просила отвести меня в сад, потому что вторник и винегрет по расписанию», — призналась Бородина.

А вот Теона была не согласна с мамой. Для девочки самым вкусным блюдом в детском саду был и остается молочный суп с лапшой.

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