Три поколения: Наталья Водянова поделилась редкими фото с бабушкой и повзрослевшей дочкой

Наталья Водянова каждый год приезжает в Россию. Даже пандемия не смогла ей помешать в прошлом году привезти старших детей на крайний север своей родины. Она приняла участие в съемках документального фильма, в рамках которого путешествовала по стране. Отметим, что уже длительное время модель проживает в Париже. Там в просторном особняке она обустроила все для комфортной жизни с мужем Антуаном Арно и пятью наследниками.

От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть 19-летний сын Лукас, 13-летний Виктор и дочка Нева. Нынешнему избраннику, с которым она счастлива уже 10 лет, Водянова подарила двух сыновей Максима и Романа. Каждые выходные модель посвящает время детям. Она не скрывает, что она их любит и воспитывает в строгости. Каждый из ее наследников умеет играть на музыкальных инструментах, дети знают французский и английский языки, а также общаются с мамой на русском.

24 марта в семье Натальи — праздник. Ее дочке исполнилось 15 лет. В честь этого события модель поделилась редкими семейными фото. На некоторых кадрах она позировала с именинницей. Поклонники удивились тому, как они похожи друг на друга. Также девушка опубликовала снимок, на котором Нева общается со своей русской прабабушкой. Но больше всего она дружна с братом Лукасом.

«Этой классной (а иногда и грустной) кошке сегодня 15 лет! Мы все так сильно тебя любим! ️Не можем дождаться, когда вместе покатаемся на роликах», — написала Водянова.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие одарили Неву комплиментами и напророчили ей большое будущее:

«Нева просто невероятная!!! Даже через фотографии ощущается то, что она удивительная девушка», «До чего же хороша!», «Очень красивая», «С днем рождения прекрасную Неву, ее замечательную маму и все семейство!», «Видна голубая кровь! Чистейшая девочка», «Как в вашей семье женщины похожи», «Аристократка», — прокомментировали пост подписчики.

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