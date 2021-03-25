Примадонна балует домашней едой: Максим Галкин показал, чем полакомился на работе

Телеведущий вернулся с гастролей. Он не устоял и заснял обед, который принес на съемки из дома.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса многие звезды остались без работы, а также были вынуждены отказаться от поездок в другие страны. Алла Пугачева почти не покидала свой замок в деревне Грязь и редко виделась с друзьями. Даже от поездки на море певица отказалась. Максим Галкин ездил на съемки, но большую часть времени посвящал двойняшкам Лизе и Гарри.

Но не так давно Галкин впервые за год отправился на гастроли. Он ездит по городам России с концертами. Так, на днях юморист побывал в Нижнем Новгороде, где обрадовался появлению солнца. А теперь он вернулся в Москву на съемки. Как оказалось, из дома он взял бокс с обедом. Максим не удержался и заснял на камеру, как лакомится домашней пищей. Судя по всему, готовила ему жена, которая любит проводить время у плиты.

«Что может быть лучше на съемках, чем котлетка с картошечкой? Сложно и снимать, и котлетку на вилочку насаживать. Ммм… из дома! А куда я смотрю? Надо вот так! Нет! Вот так, ага», — заявил Галкин.

Поклонники отметили, что выглядит все аппетитно. При этом многие удивились, что еду телеведущий берет с собой из дома. Он редко снимает на камеру блюда, которые ест. В соцсети Максим выложил свое селфи, на которое отреагировал Николай Басков.

«Что ты ешь и пьешь?» — спросил певец. «Котлеты с картошкой», — подсказали подписчики.

Добавим, что любит готовить и семилетняя Лиза. Малышка вместе с папой и мамой часто проводит время на кухне.

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