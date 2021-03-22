«На гастроли!»: Максим Галкин впервые за год оставил Аллу Пугачеву и близнецов Гарри и Лизу

Известный телеведущий и артист разговорного жанра Максим Галкин на своей страничке в Instagram объявил о возобновлении гастрольной деятельности. Муж Аллы Пугачевой поделился селфи, на котором запечатлел себя в черной шапке и маске на лице такого же цвета. Надежно экипировался!

«На гастроли! Не прошло и года», — написал Максим Галкин.

Судя по всему, шоумен рад такому повороту событий. За время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса он, вероятно, соскучился по общению с поклонниками.

Фанаты Максима Галкина признаются, что будут рады встрече с ним и с нетерпением ждут концертов артиста каждый в своем городе. Поклонники желают Галкину здоровья и удачной поездки.

«Неужели мир возвращается к нормальному режиму жизни? Хотя масочный режим бесит страшно», «Возвращайтесь скорее здоровым и счастливым», «Доброго пути, Максим!», «Добрый день. Больше похоже что банк грабить, а не на гастроли», «Удачи вам, настроения, добро настроенных зрителей. Берегите себя», — высказываются в Сети.

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