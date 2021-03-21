Кюлоты, палаццо, дудочки: какие брюки выбрали на весну Пугачева, Юдашкина, Навка и другие звезды

С приближением теплого периода звезды отечественного шоу-бизнеса поспешили обновить свои гардеробы. При этом многие луки из прошлого сезона вполне гармонично впишутся в нынешнем. Сайт Teleprogramma.pro узнал, какие ультрамодные брюки окажутся популярными этой весной, а какие лучше отложить. Об этом нам рассказала модный блогер Кира Дихтяр.

Валерия

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина слывет первой модницей. Так, свои трендовые джоггеры бежево-кремового оттенка Валерия примерила с оливковой блузой стиля 80-х годов. К луку певица подобрала ультрамодные очки-лисички и поясную плетенную сумочку. Изюминкой образа стали белые мюли.

«Джоггеры с резинкой на талии в этом сезоне будут неактуальны. Ложное представление о том, что они могут подчеркнуть линию талии, остается ложным. Эта резинка может подчеркнуть животик, если он у вас есть, соответственно, выигрышно они будут смотреться только на девушках размера XS», — экспертно резюмировала модный блогер.

Марина Юдашкина

Еще одна звездная модница — возлюбленная именитого модельера Валентина Юдашкина. Для прогулки бизнесвумен выбрала суть мешковатые серые брюки-дудочки с фантазийным жакетом. Стоит ли говорить, что у Марины Юдашкиной есть двое внуков. Однако пребывая в статусе бабушки, она старается выглядеть весьма и весьма элегантно, а также молодо.

«Несмотря на то, что образ неплохо составлен по цветам, его главная проблема заключается в форме. Теряется силуэт, укороченные брюки визуально убавляют несколько сантиметров в росте. Брюки-дудочки нужно комбинировать таким образом, чтобы они хорошо сидели на талии», — уточнила Кира.

Алла Пугачева

Дифирамбы Примадонне отечественного шоу-бизнеса пел и историк моды Александр Васильев. Так, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале подметил, что с замужеством Алла Пугачева заметно похорошела и постройнела. И все благодаря мужу шоумену Максиму Галкину. Ради него певице хочется выглядеть моложе. Так, например, в звездном гардеробе Примадонны появились модные кожаные брюки.

«Кожа – это тренд, который держится в списках актуальных тенденций уже не первый сезон. В начале весны кожаные брюки станут одним из самых универсальных повседневных вариантов в гардеробе. Их можно комбинировать с абсолютно любым верхом. Свитер, свитшот, рубашка – включайте фантазию и создавайте стильные образы на каждый день», — похвалила выбор певицы эксперт в сфере моды.

Кристина Орбакайте

Певица большую часть времени проводит в США. При этом старается время от времени наведываться и в Москву. Здесь у нее живут близкие. В частности, звездная мама с двойняшками Гарри и Лизой, а также старший сын Никита Пресняков со своей женой моделью Аленой Красновой.

Сложно поверить, что Кристине Орбакайте уже 49 лет. Она может похвастаться подтянутой стройной фигурой на зависть более юным звездам эстрады. Свои ножки певица умело подчеркивает брюками скинни.

«Зауженные и укороченные темные брюки подойдут тем, чей рост превышает 170 сантиметров. Туфли-лодочки в данном случае визуально вытягивают силуэт, ноги сразу становятся длиннее. Хороший повседневный вариант, а если проработать верх и аксессуары – это может быть стильный образ на выход», — добавила Дихтяр.

Татьяна Навка

45-летняя фигуристка всегда одевается в соответствии со своим возрастом и статусом. Это не раз подчеркивал и историк моды Александр Васильев. Образы олимпийской чемпионки в танцах на льду лишены излишней вульгарности. Один из любимых образов Татьяны Навки — кипенно-белые брюки палаццо и блуза с одним открытым плечом. В этом наряде спортсменка похожа на грациозного лебедя.

«Отличный образ! Даже не хочется ничего добавить. Топ на одно плечо и длинна палаццо по цвету скомбинированы идеально, граница черного и белого в этих формах напоминает классический стиль Dior. Крупные очки и цепь дополняют этот минималистичный ансамбль», — восхитилась луком фигуристки модный блогер.

Алсу

Будучи молодой мамой, певица предпочитает молодежный стайл. Алсу с легкостью комбинирует белые кюлоты с голубой рубашкой для работы в саду. При этом выглядит поп-дива как с обложки журнала. А ведь у певицы есть трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и четырехлетний сын Рафаэль.

«В целом образ выглядит неплохо, за исключением очков на рубашке. Также, как и носка на голове – подобный вариант «хранения» оправы недопустим. Для этого есть специальные чехлы или цепочки. Кюлоты с необработанным краем смотрятся хорошо, они совсем не придают небрежности, напротив, разбавляют образ. Белый удачно контрастирует с загаром, отличный вариант на лето», — отметила Кира.

Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати всегда старается подчеркивать фигуру, будь то мини-платья, юбки миди или же спортивные костюмы. Так, модель можно увидеть и в легинсах. Анастасия Решетова хотя и воспитывает маленького сына Ратмира, выглядит очень стройной. После родов ей с легкостью удалось сбросить лишний вес.

«Лосины в 2021 году – вариант исключительно для спорта. Пойти в такой комбинации на пилатес или растяжку – абсолютная норма, но легинсы на выход нельзя скомбинировать таким образом, чтобы вы не выглядели «голо» или так, будто забыли переодеться после спорта», — уточнила модный блогер.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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