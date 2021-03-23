«С моим любимым Арсюшей»: крестная младшего сына Яны Рудковской поделилась трогательным снимком

Крестная мать второго ребенка Яны Рудковской и ее подруга Наталия Якимчук запечатлелась с Арсением Плющенко на руках. Примечательно, что модель и ее крестный сын облачились в наряды пастельных тонов.

Якимчук отдала предпочтение пудровому джемперу с круглым воротом и пышными рукавами. К нему она подобрала джинсы из светлого денима с серебристым ремешком-цепочкой. А малыша Арсения нарядили в комбинезончик лазурно-голубого цвета с пуговицами на спине. Также костюм малыша был украшен трендовым воротничком Клодин.

Отметим, что такой аксессуар выбирают самые известные модницы российского шоу-бизнеса. Например, актриса Карина Андоленко или телеведущая Екатерина Стриженова

«С моим любимым крестным сыночком Арсюшей», — подписала совместный с крестным сыном снимок Наталия.

Яна Рудковская восхитилась фото приятельницы вместе со своим младшим сыном.

« Арсюша был счастлив и контролировал каждый шаг крестной » , — прокомментировала продюсер трогательный кадр.

Поклонники семьи Плющенко и Рудковской тоже остались в восторге от малыша и его крестной. Они написали слова восхищения под снимком:

«Вы такие милые, очень красивая фотография», «Вы прекрасные», «Такая милота», «Какая прелесть», «Шикарные».

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