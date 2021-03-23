В васильковых тонах: Рудковская украсила свой завтрак вазой из хрусталя за 200 тысяч рублей

47-летняя бизнесвумен Яна Рудковская в последнее время выбрала для себя стиль монохром. Девушка не раз была замечена в свете в тотально черных образах. И каждый ее наряд вызывал неподдельное восхищение у многих подписчиков микроблога, поскольку назвать скучным его было никак нельзя.

А вот каждый завтрак светской львицы — настоящее буйство красок. На этот раз Рудковская придумала по-настоящему весеннюю сервировку утренней трапезы. Вдохновило ее на это долгожданное солнце.

«Ну наконец-то хоть солнышко вышло в конце марта», — обрадованно сообщила продюсер подписчикам.

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Завтрак звезды, который показала Рудковская, пестрел васильковым синим. Сам полевой цветок украшал чайный сервиз, который бизнес-леди предпочла этим утром. И, конечно, не обошлось без роскоши: жемчужиной композиции стала ваза из хрусталя Baccarat стоимостью более 200 тысяч рублей.