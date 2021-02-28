Яркая леди: Екатерина Стриженова украсила алое платье-мешок модным воротничком «Клодин»

Съемные воротники «Клодин» сейчас в тренде, об этом не раз рассказывали в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале. Этот тренд подхватила даже Алла Пугачева и ее младшая дочь Елизавета Галкина. Не смогла пройти мимо актуальной вещицы и ведущая Екатерина Стриженова.

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Брюнетка примерила модный аксессуар с алым платьем-мешком, подчеркнув линию талии кожаным ремешком. Обувь она выбрала в тон воротнику.

«При выборе наряда нужно четко отдавать отчет, на какую фигуру подбирается платье, учитывать все плюсы и минусы. У Екатерины далеко не самые плохие данные. Мне совершенно не понятно для чего телеведущую одели в балахонистое платье. Также, я считаю, что воротников с рюшами после определенного возраста стоит избегать. В целом, если бы не подчеркнули талию поясом, было бы совсем все плачевно. Из красивой стройной женщины сделали бы задорную доярку», — прокомментировал образ актрисы стилист Руслан Громов специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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