Ни разу не пожалела: Бузова призналась, что ее дважды звали на шоу «Маска»

После того, как на шоу «Маска» была разгадана Ольга Бузова, сама певица объявила в Instagram «неделю Розовой Пантеры» (именно под этим мультяшным образом скрывалась звезда). Что это значит, телеведущая объяснять не стала. Наверное, она целую неделю собирается купаться в восторге своих поклонников и будет делиться впечатлениями от выступления в костюме.

«Читаю ваши комментарии, смотрю «директ». Ваши удивления, восторг и радость меня безумно вдохновляют», — написала 35-летняя артистка.

Она рассказала, что поучаствовать в шоу ей предлагали дважды. В первый сезон она не попала из-за обилия других съемок, но ради второго отодвинула все остальные проекты и позволила себе «окунуться в сказку». По словам Бузовой, она ни разу не пожалела, что присоединилась к «Маске». Стоит полагать, что это только первая порция откровений о ее участии в проекте.

Напомним, что Ольга Бузова начала 2021 год со скандального расставания со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Звезда так болезненно переживала этот разрыв, что собиралась временно отказаться от крупных шоу. Но все же решилась принять участие в проекте «Маска».

Смотрите также: