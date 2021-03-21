«Ты нас всех обманула»: судьи шоу «Маска» узнали, кто скрывался в костюме Розовой Пантеры

Фееричным выдался финал шестого эфира самого охраняемого проекта – шоу «Маска» телеканала НТВ.

В результате зрительского голосования на вылет были номинированы Солнце, Носорог и Розовая Пантера. Телезрители спасли Носорога, а вот судьи на этот раз высказывать свое мнение каждый отдельно не стали. Единогласно было решено, что разоблачиться должна Розовая Пантера.

Перед тем, как с нее снять маску, члены жюри еще раз высказались о том, кто там может прятаться. Тимур Родригез впервые выдвинул ошибочную версию, заявив, что Розовая Пантера – это фигуристка Аделина Сотникова. Певица Валерия настаивала на том, что в костюме кошки – Яна Рудковская.

«Я бы хотел, чтобы там была Яна, но там не Яна, там тоже красивая девушка — Татьяна Навка, королева льда», — заявил Филипп Киркоров.

Когда же поп-король увидел, что под маской Розовой Пантеры его любимая «Бузяндра», он оцепенел.

«Оля, браво, ты на экваторе сумасшедшего проекта! Ты нас всех обманула. Ты потрясающе работала», — осыпал Киркоров Бузову комплиментами.

«Вы не представляете, как мне было сложно прятать свой неповторимый, потрясающий вокал», — с хохотом продемонстрировала Бузова наличие у нее самоиронии.

Напомним, Ольга Бузова стала пятой участницей шоу «Маска», покинувшей проект. До нее разоблачили Черную Пантеру, Ананаса, Пингвина и Банан.

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