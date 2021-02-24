«Хотя бы перестать плакать»: Бузова прервала съемки, чтобы прийти в себя после расставания с Давой

Ольга Бузова дала большое интервью, в котором прокомментировала и закрытие «Дома-2», и инсульт своей сестры, и отношения с родителями. Но когда речь зашла о ее неожиданном разрыве с блогером Давой, 35-летняя звезда выключила откровенность и попросила журналиста не углубляться в этот вопрос.

«Сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя, все осознать и проанализировать. А нашим читателя просто хочу сказать спасибо за поддержку, за веру в меня, – цитирует Бузову издание 7days. – Я действительно очень сильно полюбила человека, и мне сейчас сложно и больно. То есть мне даже сложно отвечать на любой вопрос, который касается моей личной жизни».

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Ольга призналась, что после своей вечеринке по случаю юбилея она на неопределенный период времени отложила все большие съемки (даже бенефис у Андрея Малахова), потому что у нее сейчас эмоционально сложный период.

«Сейчас мне нужно время для того, чтобы хотя бы перестать каждый день плакать. Мое сердце разбито окончательно», — сказала звезда.

Певица старается не показывать поклонникам свою боль, так как, по ее словам, не имеет права быть слабой перед ними.

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