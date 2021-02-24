«Хотя бы перестать плакать»: Бузова прервала съемки, чтобы прийти в себя после расставания с Давой

Ольга Бузова дала большое интервью, в котором прокомментировала и закрытие «Дома-2», и инсульт своей сестры, и отношения с родителями. Но когда речь зашла о ее неожиданном разрыве с блогером Давой, 35-летняя звезда выключила откровенность и попросила журналиста не углубляться в этот вопрос.
«Сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя, все осознать и проанализировать. А нашим читателя просто хочу сказать спасибо за поддержку, за веру в меня, – цитирует Бузову издание 7days. – Я действительно очень сильно полюбила человека, и мне сейчас сложно и больно. То есть мне даже сложно отвечать на любой вопрос, который касается моей личной жизни».
Ольга призналась, что после своей вечеринке по случаю юбилея она на неопределенный период времени отложила все большие съемки (даже бенефис у Андрея Малахова), потому что у нее сейчас эмоционально сложный период.
«Сейчас мне нужно время для того, чтобы хотя бы перестать каждый день плакать. Мое сердце разбито окончательно», — сказала звезда.
Певица старается не показывать поклонникам свою боль, так как, по ее словам, не имеет права быть слабой перед ними.