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«Трать много сумм в ЦУМе»: Киркоров оригинально поздравил с днем рождения экс-бойфренда Бузовой

Поп-король публично обратился к Давиду Манукяну.

«Трать много сумм в ЦУМе»: Киркоров оригинально поздравил с днем рождения экс-бойфренда Бузовой
Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

16 марта отмечает свой день рождения бывший возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян. Блогеру и музыканту исполнилось двадцать восемь лет. В числе поздравивших Даву с его праздником оказался и король российской поп-сцены Филипп Киркоров. Он обратился к имениннику со своей страницы в Instagram, написав поздравление, отсылающее к их совместному проекту — клипу на трек «Роли на руке».

«Давид Манукян, с днем рождения! Пусть на твоих руках будут «Ролекс», на столе — осетр, а под *опой — X6. Трать много сумм в ЦУМ и лети на Марс! Все, как поется в #ролинаруке — пусть сбывается», — написал Филипп Киркоров.

Давид Манукян тут же отблагодарил поп-короля за поздравление.

Давид Манукян
Давиду Манукяну исполнилось 28 лет. Фото: instagram.com/dava_m/

«Филипп, спасибо за все, что вы делаете! Просто лучший», — написал блогер в комментариях.

Что касается, экс-избранницы Манукяна Ольги Бузовой, то она его день рождения проигнорировала.

Вместо поздравления теледива опубликовала в Instgaram фото из клиники, где занимаются женским здоровьем. Ольга в день рождения Давы посетила гинеколога.

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