«Мне предстоит пройти сложный путь»: Ольга Бузова вышла на связь из клиники

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь заинтриговала своих подписчиков. Звезда показала в сторис Instagram видео, которое явно записала в клинике. Палата с комфортабельной кроватью, белоснежное постельное белье.

Через какое-то время Ольга Бузова уже записала видеообращение к поклонникам, находясь все в тех же интерьерах. Теледива сказала, что она спала и дала понять, что начала вплотную заниматься своим здоровьем. Но какие конкретно у нее возникли проблемы, Ольга Бузова решила пока не уточнять.

«Самое главное в жизни — это наше здоровье, которым я активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо. Я вас люблю. Берегите себя», — рассказала Ольга Бузова в кадре.

Она добавила, что уже вечером будет «огурчиком». И действительно, звезда показала в Instagram видео, где она уже при полном параде, а вокруг нее суетятся гримеры.

Судя по всему, Ольга Бузова проходит курс восстанавливающих процедур без отрыва от производства. Скорее всего, подробности лечения звезда раскроет позже. Не исключено, что это может быть связано с беременностью, о наступлении которой мечтает 35-летняя Бузова.

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