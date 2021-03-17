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В деревенском стиле: как красиво сервирует стол к ужину Юлия Высоцкая

Актриса уделяет большое внимание изящной подаче пищи.

В деревенском стиле: как красиво сервирует стол к ужину Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая – не только отличная хозяйка и кулинар, она еще и коллекционер посуды, а также домашней утвари. Зная это, ее друзья частенько дарят ей неординарные тарелки или бокалы. Есть у нее и презент от Аллы Пугачевой, которая преподнесла ей большую чашу и блюдо белого цвета. Актриса в восторге от этого комплекта.

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая похвасталась утонченным подарком от Аллы Пугачевой. Фото https://youtu.be/loH9C4WOufI

«Фантастический шедевр! Сюда и фрукты можно положить, и пироги, и даже цветы поставить. Ручной работы очень тонкие элегантные вещи», — рассказала она на своем YouTube-канале.

Кроме утонченной посуды есть в ее кухонном арсенале и простые деревенские экземпляры, но не менее любопытные от этого. Их звезда тоже обожает, в основном это стеклянные грубые стаканы и тарелки из фаянса.

Высоцкая любит микшировать тарелки и чашки, сервируя стол. Она убеждена, что совершенно не обязательно подавать пищу в сервизах – составлять комплекты из разных экземпляров намного интереснее. Пример такой сервировки в деревенском духе она показала в личном блоге. Разноцветная толстостенная посуда действительно смотрится довольно мило на столе.

В деревенском стиле: как красиво сервирует стол к ужину Юлия Высоцкая
В деревенском стиле: как красиво сервирует стол к ужину Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

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