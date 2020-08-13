«Фантастический шедевр»: Юлия Высоцкая похвасталась утонченным подарком от Аллы Пугачевой

Юлия Высоцкая уже много лет коллекционирует кухонную посуду. Эта страсть, по ее словам, наследственная.

«Я очень хорошо помню детство, когда мама просто сходила с ума, увидев красивую посуду. И как ей хотелось ее иметь у себя. Никогда не думала, что это будет у меня. Наверное, это какая-то женская болезнь, вторичный половой признак, как целлюлит», — рассказала актриса на своем YouTube-канале.

Звезда привозит тарелки и чашки со всего мира, получая истинное наслаждение, выбирая их и рассматривая в магазинах. С тем же удовольствием она расставляет их потом на столе.

Друзья ведущей программы «Едим дома» и режиссера Андрея Кончаловского отлично знают об этой особенности характера Высоцкой и стараются по случаю преподнести ей фарфоровые или керамические творения. Один из таких наборов презентовала Юлии Алла Пугачева, о чем блондинка поспешила сообщить своим почитателям.