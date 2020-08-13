«Огурцом разбил лобовое стекло!»: актеры сериала «Ольга» рассказали о новом сезоне
Видео
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли: фильмы, в которых она играла
Видео

«Фантастический шедевр»: Юлия Высоцкая похвасталась утонченным подарком от Аллы Пугачевой

 Примадонна преподнесла актрисе набор посуды ручной работы.

«Фантастический шедевр»: Юлия Высоцкая похвасталась утонченным подарком от Аллы Пугачевой
Алла Пугачева. Фото Global look press.

Юлия Высоцкая уже много лет коллекционирует кухонную посуду. Эта страсть, по ее словам, наследственная.

«Я очень хорошо помню детство, когда мама просто сходила с ума, увидев красивую посуду. И как ей хотелось ее иметь у себя. Никогда не думала, что это будет у меня. Наверное, это какая-то женская болезнь, вторичный половой признак, как целлюлит», — рассказала актриса на своем YouTube-канале.

Звезда привозит тарелки и чашки со всего мира, получая истинное наслаждение, выбирая их и рассматривая в магазинах. С тем же удовольствием она расставляет их потом на столе.

Друзья ведущей программы «Едим дома» и режиссера Андрея Кончаловского отлично знают об этой особенности характера Высоцкой и стараются по случаю преподнести ей фарфоровые или керамические творения. Один из таких наборов презентовала Юлии Алла Пугачева, о чем блондинка поспешила сообщить своим почитателям.

Юлия Высоцкая похвасталась утонченным подарком от Аллы Пугачевой. Фото
Юлия Высоцкая похвасталась утонченным подарком от Аллы Пугачевой. Фото https://youtu.be/loH9C4WOufI

«У меня есть фантастический шедевр, который я получила в подарок от Аллы Борисовны Пугачевой! Сейчас я вам похвастаюсь! Когда она была у нас в гостях, она пришла вот с таким потрясающим подарком. Сюда и фрукты можно положить, и пироги, и даже цветы поставить. Ручной работы очень тонкие элегантные вещи», — рассказала Юлия, рассматривая в руках набор из белоснежного блюда и глубокой миски.

Тэги

Алла ПугачеваЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский