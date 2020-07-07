«Какая красота!»: Юлия Высоцкая устроила Андрею Кончаловскому романтический ужин при свечах

Юлия Высоцкая уже 25 лет счастливо живет в браке с Андреем Кончаловским. И это несмотря на то, что разница в возрасте между ними составляет 35 лет. Злопыхатели долго судачили о том, что их отношения не будут долгими, но сейчас умолкли даже они. Пара доказала: их любовь настоящая.

Кроме того, оба супруга не просто наслаждаются мгновениями, проведенными вместе, они работают над отношениями. Недавно режиссер поделился секретом своего прочного союза с супругой. На самом деле его секрет прост, но далеко не каждый мужчина способен ему следовать.

«Прощайте быстро, целуйте медленно», — вот и все правило.

Кончаловский сам признает, что научиться понимать друг друга не так-то просто.

Не уступает своему мужу и Юлия. Заядлая кулинарка каждый день радует своего благоверного вкусными завтраками и ужинами, отлично понимая, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Кроме того, немало внимания звезда уделяет и чувственному аспекту. Стол она накрывает всегда изысканно, так, чтобы муж всегда испытывал удовольствие, садясь за него с ней рядом. А иногда балует своего любимого и романтическими вечерами.

Один из таких она показала в личном блоге. Звезда накормила мужа фирменным борщом с гренками, а затем они вместе на закате смотрели, как на столе красиво мерцают свечи. Андрей Кончаловский не смог сдержать эмоций. «Как красиво!» — воскликнул он.