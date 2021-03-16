Лифчик не нужен: Брежнева показала упругую грудь крупным планом в коротеньком топе

Вера Брежнева в последнее время отличается довольно фривольным поведением. Ее Instagram активно заполняется фотографиями в нижнем белье. Правда, публикует снимки звезда чаще всего в Stories, и видят их только самые внимательные и любопытные подписчики.

Накануне артистка обнародовала кадр в маленьком шелковом бюстгальтере. Звезда заявила, что белье из этого материала станет для нее маст-хэвом предстоящего лета. И практически следом блондинка отправила в историю своего блога очередное горячее селфи. На сей раз она примерила крохотный топ-бра оттенка экрю. Вера похвасталась, что он очень мягкий, а купила его для нее мама. Что ж, для обладательницы такого упругого бюста действительно не нужен поддерживающий лифчик — сойдет и бра.

К слову, в этом сезоне топы-бра модно носить не только по прямому назначению — под базовой одеждой, но и поверх нее. Эвелина Хромченко высказывалась, что не поддерживает этого тренда, но не рассказать о нем зрителям «Модного приговора» она просто не могла.

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