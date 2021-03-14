В маленьком секси-лифчике: Вера Брежнева без тени стеснения показала свою 39-летнюю грудь

39-летняя Вера Брежнева решила подразнить своих поклонников и показала свою грудь в одном только бюстгальтере крупным планом. Это интригующее фото артистка выставила своем Instagram.

«Шелковое белье – мой маст-хэв этим летом», — подписала она кадр.

Видимо, блондинка не может дождаться жаркого сезона, явно поторапливая события. Что ж, с такими кадрами действительно стало чуточку жарче.

«Какое белье интересное», «Необычный для Веры ракурс», «А мужу нравится?» — отреагировали в Сети поклонники звезды.

Отметим, что Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе с 2015 года. У нее две дочки – Соня от Виталия Войченко (замужем за ним не была), а также Сара – от первого супруга Михаила Кипермана.

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