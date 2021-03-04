Так платья еще не носили: Хромченко представила публике новый тренд в мире моды

Ведущей он не очень по вкусу, но девушки и женщины уже стали его испытывать на себе.

На «Модном приговоре» Первого канала Эвелина Хромченко показала новый тренд в мире моды — топ-бра, надетый поверх платья. Она заметила, что не в восторге от него, но вынуждена познакомить с ним публику, потому что он существует и набирает обороты популярности.

«Какая в этом радость — неясно», — удивилась стилист.

Представленные на подиуме бра напоминали детали платьев, поверх которых они были надеты. Они сочетались по фактуре, идее и цвету. «И только вы знаете, что они съемные», — заметила ведущая.

«Благодаря бра у вас появляется возможность играть с каким-то более-менее базовым платьем. Для этой цели платье вовсе не должно быть однотонным. Но оно может стать многоразовым в зависимости от того, надели вы поверх него бра или обошлись без него», — объяснила Эвелина Хромченко.

Ранее мы писали о новых трендах в макияже. И они тоже могут кое-кого удивить, ведь теперь можно не красить ресницы, но при этом считается стильной черная подводка вокруг глаз без растушевки.

Смотрите также