В модном разбеленном оттенке: Собчак вслед за Климовой облачилась в трендовый пуховик-баллон

Российские звезды оценили преимущества трендового пуховика-баллона. Одной из первых в дутик облачилась Екатерина Климова, остановив свой выбор на зеленом экземпляре. Не смогла пройти мимо модной вещицы и Ирина Пегова, купив яркую канареечную куртку.

Желтые наряды, к слову, в этом сезоне особенно актуальны, ведь Институт цвета Pantone, наряду с серым, провозгласил его оттенком года. Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала заметил, что так эксперты выразили всеобщее желание людей насладиться солнцем и светом в пандемийный период.

Ксения Собчак также поддержала тренд на пуховики баллоны, облачившись в теплую куртку в командировку в Якутию. Она предпочла наряд сиренево-голубого оттенка в его модном разбеленном варианте. О том, что такие тона сейчас популярны, ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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