Тепло и стильно: Ирина Пегова вслед за Екатериной Климовой отметилась в модном пуховике-баллоне

В начале весны такие куртки отлично согревают в непогоду.

В этом сезоне мир моды претерпел определенные изменения. Актуальный долгое время оверсайз постепенно стал заменяться женственными силуэтными нарядами. Однако Эвелина Хромченко и Александр Васильев заверили зрителей «Модного приговора» на Первом канале, что безразмерные модели будут носить все равно еще лет 10, потому что они очень удобны.

Отечественные звезды, которые всегда следят за актуальными течениями – тому подтверждение. Ранее в актуальном пуховике-баллоне, который в народе называют «дутиком», появилась на людях актриса Екатерина Климова, выбрав ярко-зеленый вариант.

А теперь появилась в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре Ирина Пегова. Она выбрала желтую модель. Этот тон, к слову, в 2021 году назван Институтом цвета Pantone наряду с серым главным оттенком сезона.

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