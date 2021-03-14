Мнение Хромченко: какие вещи из прошлого сезона можно смело носить сейчас

Не стоит прощаться с вещами прошлого сезона, по крайней мере, с некоторыми. В этом уверена Эвелина Хромченко, на шоу «Модный приговор» Первого канала она назвала несколько трендов, которые можно смело носить и в этом году.

К примеру, некогда невероятно популярные мини-сумочки, в которые и кошелек трудно втиснуть, все еще очень популярны. И это несмотря на то, что они считаются актуальными далеко не первый год. Перекочевали из года прошлого в этот разнообразные разбеленные оттенки.

На подиуме программы показали комплект в сиреневых тонах. Они еще тоже в трендах, но буквально доживают последние деньки своей сумасшедшей востребованности у модниц. Так что, если оттенок лаванды уже есть в гардеробе, его можно смело носить. Но при этом задуматься над покупкой такой вещи. Впрочем, Хромченко не раз подчеркивала, что современная мода не диктует свое мнение, а лишь предлагает варианты. Теперь вас вряд ли осудят за неактуальный лук, главное, красиво и стильно его преподнести.

Эвелина также заметила, что оверсайз стал потихоньку отходить на второй план, уступая место женственным вещам, подчеркивающим фигуру. Однако отказываться от него тоже не стоит. Его будут носить женщины с удовольствием еще лет десять, считает эксперт. Ведь безразмерный стайл действительно очень удобен.

Вошедший летом 2020-го в моду желтый оттенок тоже останется в трендах, мало того – он был назван Институтом цвета Pantonе, наряду с серым, тоном года. Так что достаем прошлогодние вещи и радуемся, что мода не так скоротечна, как может показаться на первый взгляд.

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