«Ой-ой! Красота, красота»: Галкин вызвал смех Пугачевой, восхитившись маникюром Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин не смогли пропустить пышную вечеринку по случаю 30-летия Насти Ивлеевой. Среди звездных гостей в ресторане «Прага» также отметились: Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Элджей, Анастасия Решетова, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко и многие другие. При этом на светском мероприятии Пугачева появилась в мини-шортах и юбке из шифона, которая прикрывала ножки певицы.

Алла Борисовна не удержалась и засмеялась, когда ее муж восхитился маникюром именинницы. Примадонна захохотала, дав понять, что находится в прекрасном расположении духа и наслаждается вечеринкой как и другие гости. А Ксения Собчак заметила, что Максим Галкин выглядит не старше Дани Милохина на снимках и все потому что, что много «тусуется с молодежью».

«Очень красивый маникюр», — восторгался при Алле Борисовне шоумен дизайнерскими ногтями теледивы. «Ой-ой! Красота, красота», — с юмором отметила Примадонна. «Максим, а у тебя перчатки — огонь!!» — сделала Ксения Собчак комплимент шоумену.

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