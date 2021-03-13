Прямые локоны, челка и никаких кудрей: 71-летняя Пугачева с элегантной укладкой пришла на вечеринку к Ивлеевой

На днях Настя Ивлеева с помпой отпраздновала свое 30-летие в ресторане «Прага». Среди именитых гостей были замечены звезды первой величины, в частности, блогер Даня Милохин, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также многие другие. На угощение и напитки именинница не поскупилась.

Не секрет, что Ивлеева уже давно дружит с Максимом Галкиным. К слову, на вечеринке Примадонна успела познакомиться с Даней Милохиным, любимцем молодежи.

На вечеринке Алла Пугачева появилась в мини-шортах и с полупрозрачной юбкой из шифона. Образ Примадонна дополнила бантом на голове. А вот от привычной пышной укладки с мелкими кудрями и начесом артистка отказалась, отдав предпочтение прямым локонам.

«Это был фантастический праздник!! Настя, с днем рождения!» — отметила Светлана.

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