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Прямые локоны, челка и никаких кудрей: 71-летняя Пугачева с элегантной укладкой пришла на вечеринку к Ивлеевой

Жена певца Элджея устроила пышное торжество, пригласив звезд первой величины.

Прямые локоны, челка и никаких кудрей: 71-летняя Пугачева с элегантной укладкой пришла на вечеринку к Ивлеевой
Алла Пугачева и Марина Юдашкина. Фото: Insatgram.com/maxgalkinru

На днях Настя Ивлеева с помпой отпраздновала свое 30-летие в ресторане «Прага». Среди именитых гостей были замечены звезды первой величины, в частности, блогер Даня Милохин, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также многие другие. На угощение и напитки именинница не поскупилась.

Не секрет, что Ивлеева уже давно дружит с Максимом Галкиным. К слову, на вечеринке Примадонна успела познакомиться с Даней Милохиным, любимцем молодежи.

Певица Алла Пугачева со Светланой Бондарчук
Алла Пугачева с элегантной укладкой и бантом на голове позировала со Светланой Бондарчук и ее мужем Сергеем. Фото: Instagram.com/a030aa

На вечеринке Алла Пугачева появилась в мини-шортах и с полупрозрачной юбкой из шифона. Образ Примадонна дополнила бантом на голове. А вот от привычной пышной укладки с мелкими кудрями и начесом артистка отказалась, отдав предпочтение прямым локонам.

«Это был фантастический праздник!! Настя, с днем рождения!» — отметила Светлана.

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