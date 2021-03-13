«С молодежью тусишь!»: Собчак позавидовала тому, как моложаво выглядит Галкин

Жена театрального режиссера Константина Богомолова удивилась тому, что на снимках с Даней Милохиным шоумен выглядел как 17-летний юнец.

Настя Ивлеева с помпой отпраздновала свой 30-й день рождения. Светская львица устроила пышную вечеринку в ресторане «Прага». Среди звездных гостей отметились именитые артисты, среди которых были замечены: Алла Пугачева и Максим Галкин, Даня Милохин, Николай Басков, Анастасия Решетова, Ксения Собчак, Элджей и многие другие. На личной страничке в Instagram муж Примадонны поделился фотоотчетом с торжества, опубликовав снимки, на которых он позировал с Даней Милохиным и другими звездами.

Примечательно, что Ксения Собчак не смогла оставить без внимания тот факт, что Максим выглядит очень молодо и вполне мог бы сойти за 17-летнего юнца. Жена театрального режиссера Константина Богомолова предположила, что это все исключительно благодаря тому, что Галкин часто общается с молодежью.

«Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусишь! Жду такого же эффекта, но нет» — пошутила Ксения.

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