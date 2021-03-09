Первый канал отобрал 20 кандидаток на главную роль в фильм, который снимут в космосе

А вы не забыли, что Первый канал проводил кастинг на главную роль в фильме, который будет реального сниматься в космосе? А тем временем из около 3000 заявок организаторы проекта уже отобрали 20 кандидаток. Среди них не только профессиональные актрисы, но и представительницы других профессий: пилот, психолог, научный сотрудник и так далее.

Далее участниц кастинга ждет медкомиссия, которая определит, кто из них годен для съемок в космосе по физическим параметрам. В конечном итоге будут отобраны две женщины: исполнительница главной роли и ее дублер. Этим счастливицам, в общей сложности, придется посвятить проекту год.

Напомним, рабочее название фильма — «Вызов». Режиссером выступит создатель «Текста» и «Холопа» Клим Шипенко, он отправится на борт МКС вместе с победительницей кастинга. Съемки начнутся уже в октябре 2021 года.

«Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц — в силу обстоятельств — должна была оказаться на орбите», — прокомментировал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Кстати, пока киношники ищут свою новую звезду, корпорация «Роскосмос» использует этот кастинг, чтобы найти новую женщину-космонавта.

«Возможность стать космонавтом на профессиональном уровне — не менее уникальная, чем съемки в кино. Да и нам не помешало бы украсить отряд нашими замечательными женщинами», — говорит гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, для нашей страны и для всего мира это будет новаторский проект, так как до сих пор все фильмы про космос снимались на Земле, в специальных павильонах.

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