Как тебе такое, Том Круз?: Роскосмос планирует съемки отечественного фильма на орбите

Роскосмос и Первый канал решили обогнать Тома Круза и снять фильм в космосе раньше голливудской звезды. 22 сентября на сайте госкорпорации появилась новость о том, что совместно со студией Yellow, Black and White планируется снять первую художественную киноленту в космическом пространстве. Рабочее название картины — «Вызов», режиссером выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Салют-7» и «Холоп».

По сюжету, главный герой отправится на Международную космическую станцию, и это событие будет отснято в реальном полете, запланированном на осень 2021 года. Сообщается, что актеры полетят на транспортном корабле «Союз МС». Кто именно будет сниматься в картине (артисты ведь должны выдержать реальные нагрузки летчиков-космонавтов), пока еще не известно. Сообщается, что исполнитель главной роли и его дублер будут определены путем открытого конкурса.

Сценарий фильма тоже еще не готов, но уже известно, что картина «будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта».

Напомним, что ранее Том Круз заявил о намерении снять фильм в космосе. Его поддержали NASA и компания Илона Маска. Неужели в наш мир вернулась гонка вооружений, только с камерами вместо ракет?